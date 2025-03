Mikael Kingsbury vince anche a Livigno. Il canadese, dominatore della Coppa del Mondo 2024/2025, chiude la stagione nel migliore dei modi trionfando anche alle finali sulle nevi italiane. 20 i punti dell’americano, che batte in finale il giapponese Ikuma Horishima, sconfitto con 15 punti. Nella Small final lo svedese Filip Gravenfors, sconfitto da Horishima in semifinale, ha la meglio sullo statunitense Dylan Walczyk, eliminato in semifinale da Kingsbury, 23 a 12. Nessun italiano qualificato alle finali.

I risultati di giornata

BIG FINAL – Mikael Kingsbury (Can) b. Ikuma Horishima (Jpn)

SMALL FINAL – Filip Gravenfors (Swe) b. Dylan Walczyk (Usa)

La classifica generale

Mikael Kingsbury (Can) 1199 punti Ikuma Horishima (Jpn) 958 punti Matt Graham (Aus) 605 punti Filip Gravenfors (Swe) 587 punti Nick Page (Usa) 547 punti Benjamin Cavet (Fra) 544 punti Julien Viel (Can) 487 punti Severi Vierela (Fin) 426 punti Pavel Kolmakov (Kaz) 393 punti Rasmus Stegfeldt (Swe) 380

Al femminile

Charlotte Wilson totalizza 22 punti e sorprende la leader della classifica generale Jaelin Kauf. 13 i punti per la statunitense, che non riesce a mettere la ciliegina su una stagione nel complesso dominata. Nella Small final la francese Perrine Laffont, eliminata in semifinale da Wilson, batte la kazaka Anastassiya Gorodko, fatta fuori in semifinale da Kauf, 25 a 10. Due italiane presenti. Sia Manuela Passaretta che Carla Sofia Timpone si fermano ai sedicesimi di finale. Passaretta battuta dalla statunitense Kyle Kariotis, poi uscita ai quarti. Timpone eliminata dalla canadese Maia Schwinghammer, poi fuori agli ottavi.

I risultati di giornata

SEDICESIMI DI FINALE – RUN 7 – Kylie Kariotis (Usa) b. Manuela Passaretta (Ita)

SEDICESIMI DI FINALE – RUN 12 – Maia Schwinghammer (Can) b. Carla Sofia Timpone (Ita)

BIG FINAL – Charlotte Wilson (Aut) b. Jaelin Kauf (Usa)

SMALL FINAL – Perrine Laffont (Fra) b. Anastassiya Gorodko (Kaz)

