Il PGA Tour torna protagonista con la 51ª edizione del The Players Championship. Domani, giovedì 13 marzo, prenderà quello che è il torneo più ricco del massimo circuito di golf. In palio 25 milioni di dollari (4.500.000 andranno al vincitore) nella quattro giorni a Ponte Vedra Beach. Sul TPC Sawgrass tutti i big si daranno battaglia. Unici assenti i due golfisti della Superlega Araba Tyrrell Hatton e Bryson DeChambeau. Per il resto ci saranno tutti i migliori, a partire da Scottie Scheffler. L’americano, leader del world ranking, ha conquistato le ultime due edizioni dell’evento. Medaglia d’oro ai Giochi di Parigi, Scheffler nei primi due round giocherà al fianco di Rory McIlroy (campione nel 2019) e Xander Schauffele (runner up nel 2018 e nel 2024), rispettivamente al secondo e al terzo posto nell’ordine di merito mondiale. I biglietti per il The Players Championship sono ora disponibili. Diverse opzioni di acquisto che consentiranno sia ai fan locali che ai visitatori di vivere nel migliore dei modi il torneo più prestigioso del PGA Tour. I prezzi dei biglietti saranno dinamici e seguiranno la domanda. I fan saranno così incoraggiati ad acquistare in anticipo per assicurarsi le tariffe migliori.

I partecipanti

Il parterre da 144 giocatori comprende 48 dei primi 50 giocatori della classifica ufficiale del golf mondiale e rappresentanti da 24 paesi. 8 i past winners presenti: Scottie Scheffler (2023, 2024), Justin Thomas (2021), Rory McIlroy (2019), Si Woo Kim (2017), Jason Day (2016), Rickie Fowler (2015), Matt Kuchar (2012), Adam Scott (2004). Il due volte campione in carica Scottie Scheffler punta a diventare il primo giocatore a vincere The Players tre volte da Jack Nicklaus (1974, 1976, 1978) e il primo giocatore a vincere un evento PGA TOUR per tre anni consecutivi da Steve Stricker (John Deere Classic, 2009-11).

Justin Rose e Matt Kuchar faranno entrambi la loro 20a apparizione in carriera a THE PLAYERS. Adam Scott è il giocatore con più presenze in campo (23). 24 giocatori faranno il loro debutto nel torneo: Jacob Bridgeman, Brian Campbell, Rafa Campos, Laurie Canter, Frankie Capan III, Will Chandler, Patrick Fishburn, Ryan Gerard, Chris Gotterup, Max Greyserman, Joe Highsmith, Rico Hoey, Rasmus Højgaard, Mac Meissner, Matt McCarty, Chandler Phillips, Aldrich Potgieter, Kevin Roy, Isaiah Salinda, Hayden Springer, Jackson Suber, Jesper Svensson, Alejandro Tosti, Vince Whaley. Quattro i giocatori iscritti ma non presenti: Ernie Els, Alex Noren, Brendon Todd, Tiger Woods. Woods ha riportato la rottura del tendine d’Achille sinistro qualche giorno fa e sarà costretto a saltare con ogni probabilità il resto della stagione 2025.