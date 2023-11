Freestyle, azzurri di slopestyle in ritiro in Austria dal 5 al 12 novembre

di Mattia Zucchiatti 16

Prosegue la preparazione per la squadra di Coppa del mondo di slopestyle freeski. Il gruppo è stato convocato dal direttore tecnico Bartolomeo Pala per il raduno in programma sulle nevi austriache di Stubai da domenica 5 a domenica 12 novembre con Miro Tabanelli, Renè Monteleone, Leonardo Donaggio, Niklas Oberrauch e Flora Tabanelli. Il quintetto sarà accompagnato dall’allenatore responsabile Valentino Mori. Il team di Coppa Europa della medesima specialità lavorerà sempre in Austria, ma a Hintertux, con Mattia Mersa, Samuel Pattis, Valentin Auer e Alessia Ambrosi, seguiti dall’allenatore Damiano Miari Fulcis. Il prossimo impegno di Coppa del mondo proposto dal calendario è quello fissato proprio a Stubai sabato 25 novembre con lo slopestyle, qualificazioni il girono antecedente.