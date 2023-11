Arabia Saudita: Yaya Touré entra nello staff di Roberto Mancini

Yaya Touré entra nello staff dell’Arabia Saudita del ct Roberto Mancini. Lo ha comunicato lo Standard Liegi, dove l’ex centrocampista del Manchester City, allenato proprio dal Mancio, era nei quadri come vice allenatore: “Lo Standard de Liège ringrazia Yaya per il suo contributo negli ultimi mesi e gli augura il meglio per il resto della sua carriera professionale”, si legge nella nota. Adesso nuova avventura, dunque, per il formidabile mediano.