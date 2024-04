Mondiali curling maschile 2024: l’Italia stende la Germania 8-3, sarà semifinale con la Svezia

Un’Italia quasi perfetta piega la Germania per 8-3 e si qualifica per la semifinale dei Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Gli azzurri allenati da Ryan Fry, dopo aver chiuso il round robin al quinto posto con un bilancio di 8 vittorie e 4 sconfitte, hanno centrato un prestigioso successo nel primo match da dentro o fuori, mandando al tappeto degli avversari ostici come i tedeschi, quarti in classifica anch’essi con 8 successi e 4 sconfitte. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) sono riusciti a prendersi la rivincita dopo la sconfitta nel girone e ora affronteranno la Svezia in semifinale.

CRONACA – La Germania è costretta a prendere il punto nel primo end, ma gli azzurri appaiono molto concentrati e più sul pezzo rispetto alle ultime uscite. Non a caso, dopo una mano nulla, nel terzo end arrivano due punti nel segno di un Joel Retornaz perfetto. Il vero capolavoro arriva però nei tre end seguenti, in cui l’Italia ruba la mano agli avversari ben tre volte e mette l’impegno in discesa. Sicuramente la Germania non è impeccabile, anzi a volte Muskatewitz si vede obbligato a qualche colpo miracoloso per limitare i danni. Ciò non toglie però meriti ai ragazzi di Fry, che vanno in fuga e intravedono la semifinale. Match finito? Per niente, anzi la Germania lo ribadisce ottenendo due punti nei due end seguenti, dimezzando lo svantaggio e accorciando sul 5-3. Poco male per l’Italia, che torna a dettare legge nel nono end e riesce a blindare la semifinale grazie ad un capolavoro di Retornaz, la cui doppia bocciata fa cadere il fortino tedesco, regalando agli azzurri tre punti che vogliono dire semifinale.