Milan-Empoli, Theo Hernandez sfoggia un nuovo look (FOTO)

Theo Hernandez nel corso della sua permanenza a Milano ci ha ormai abituato a diversi cambi di look e in occasione di Milan-Empoli ne è arrivato un altro. Un capello colore azzurro per il laterale sinistro rossonero, come evidenzia lo stesso profilo social del club. Un nuovo look che sembra anche portare bene al calciatore, sicuramente tra i migliori in campo dopo i primi 20′ di gioco.