Curling, Team Retornaz e Team Constantini pronti per il Grand Slam in Canada

Dopo l’ottima esperienza del Perth Masters, gli italiani del curling sono pronti a competere in Canada per il Grand Slam of Curling. Il Co-op Canadian Open, quarto evento stagionale del circuito internazionale, vedrà sfidarsi le migliori 16 squadre maschili e le migliori 16 a livello femminile, che, dopo l’assenza forzata causa pandemia, tornano a calcare il ghiaccio dell’Encana Arena di Camrose. Si segnala la presenza del Team Retornaz , gruppo formato da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, e del Team Constantini, il quale scenderà in pista con Stefania Constantini, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli. Il torneo prende il via nella giornata odierna e seguirà le regole del Triple-knockout, in cui ogni squadra resta in gara finché non viene sconfitta tre volte e le otto migliori andranno, poi, a comporre il tabellone dei quarti di finale. Aspettative alte soprattutto per la squadra maschile, che prova a confermarsi dopo il grande successo al WFG Masters dello scorso dicembre.