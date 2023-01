Psg, Galtier: “Siamo al lavoro per il rinnovo di Messi, è felice qui”

“I dirigenti e il giocatore hanno parlato della possibilità di rinnovare il contratto, non so a che punto sia la trattativa, ma credo che Leo sia felice a Parigi, anche se questi non sono argomenti che affronto con lui”. Lo ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Angers il tecnico del Psg, Christophe Galtier, che poi ha parlato anche della nazionale francese e della possibilità che Mbappé diventi il capitano: “Non sono Deschamps, ma sono sciuro che sceglierà al meglio il suo capitano. Mbappé ha 24 anni, ha giocato tante partite con prestazioni incredibili in Nazionale, essere capitano comporta responsabilità, ma anche senza la fascia Kylian è un leader dello spogliatoio”.

Sulle parole di Le Graet lesive ne confronti di Zidane: “Zizou merita rispetto e infatti è rispettato in tutto il mondo. Le parole di Le Graet hanno provocato forti reazioni, non voglio commentarle, ma ho visto come è intervenuto Mbappè subito dopo. Kylian è un grande ragazzo, ma questo sono cose esterne al Psg, ha fatto le sue considerazioni con il cuore”.