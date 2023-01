Francia, presidente federcalcio Le Graet nella bufera: accusato di molestie sessuali

Dopo le frasi su Zidane che lo hanno costretto a delle scuse, il presidente della federcalcio di Francia, Noel Le Graet, finisce di nuovo nella bufera in seguito alle dichiarazioni di un’agente, Sonia Souid, che lo accusa di molestie sessuali. Come riporta L’Equipe nella sua intervista alla procuratrice, tra il 2013 e il 2017 Le Graet le avrebbe detto che per portare avanti le sue idee avrebbe dovuto fare sesso con lui: “Non mi ha mai guardata come un’agente, ma come una caramella, mi ha chiesto più volte di uscire con lui”. Non è la prima volta che Le Graet viene accusato di abusi sessuali e di messaggi inappropriati nei confronti di dipendenti.