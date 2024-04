Curling, Mondiali maschili Schaffhausen 2024: una buona Italia cede al fotofinish 5-7 contro la Svezia

L’Italia lotta, gioca alla pari, ma alla fine cede nel finale contro la Svezia nella dodicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024. Al KSS Freizeitpark di Schaffhausen gli Azzurri del Team Retornaz partono male, ma riescono poi a fare partita equilibrata contro la fin qui imbattuta compagine scandinava, finendo per arrendersi soltanto all’ultimo tiro dello skipper Niklas Edin nel decimo end. La Svezia si impone per 7-5 e ottiene il settimo successo su altrettanti incontri, mentre l’Italia ora ha un record di 4 vittorie e 3 sconfitte che la piazzano attualmente al sesto posto in classifica alla pari con gli Stati Uniti. Tra poche ore si torna di nuovo sul ghiaccio per la sfida da vincere contro l’Olanda.

LA CRONACA – Svezia che inizia con il martello e marca subito due punti nella mano di apertura. La compagine scandinava è protagonista di un ottimo avvio, con lo skip Niklas Edin quasi perfetto come sempre. L’Italia si sblocca nel secondo end con un punto, ma nel quarto perde la mano e si ritrova sotto 1-4. Quinta mano positiva per gli Azzurri, che sfruttano al meglio la prima imprecisione di Edin, il quale non trova la doppia bocciata e consente ai nostri di ricucire lo svantaggio fino al 3-4. Gli svedesi trovano il punto del 5-3 ma poi non riescono a chiudere in anticipo la sfida, con due end che terminano senza punti. E qualche imprecisione di troppo la pagano, dato che Retornaz nel nono end riesce a marcare i due punti che consegnano il 5-5. Con il martello in mano, però, Edin e soci non si fanno sorprendere nel decimo end e chiudono 7-5 all’ultimo tiro a disposizione.