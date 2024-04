F1, Red Bull vuole dimenticare Melbourne. Verstappen: “Il team è fiducioso per Suzuka. Pronto a lottare per la vittoria”

Max Verstappen e Red Bull vogliono mettersi alle spalle la delusione di Melbourne. Si riparte da Suzuka, alla ricerca di nuovi successi. “L’ultima gara a Melbourne è stata sfortunata, ma sono cose che succedono. Abbiamo ottenuto nove vittorie consecutive, il che è un’impresa impressionante, quindi cercheremo di tornare ancora più forti per questo fine settimana”, ha dichiarato il campione olandese alla vigilia del quarto appuntamento del mondiale. “Il team è fiducioso per Suzuka: è un circuito iconico ed è sempre divertente da guidare. La pista ha molte curve ad alta velocità e un elevato degrado e dobbiamo assicurarci di ottimizzare le nostre prestazioni dove possibile, soprattutto con la pioggia prevista per questo fine settimana. Non vedo l’ora di tornare in macchina e di essere pronto a lottare per la vittoria questo fine settimana“, ha aggiunto.

“L’Australia non è stato il momento migliore per il team, è stato un peccato la penalità che abbiamo avuto oltre ai danni in gara, ma abbiamo già superato momenti come questo in passato”, ha ammesso il compagno di squadra Sergio Perez. “Questo circuito offre sempre gare emozionanti. Il meteo a volte può davvero influenzare le cose, con la pioggia che arriva spesso e in questo periodo dell’anno sembra che potrebbe essere lo stesso, quindi dovremo massimizzare i momenti che avremo con la macchina per perfezionare il set up”, ha aggiunto il messicano.