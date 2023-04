Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: l’Italia lotta ma si arrende alla Norvegia all’extra end

L’Italia perde contro la Norvegia 9-8 nella sesta giornata dei Mondiali maschili di curling 2023 a Ottawa, in Canada. Tanti rimpianti per gli azzurri che pagano una prestazione sottotono di Retornaz e non riesce a sfruttare una Norvegia tutt’altro che imbattibile. Ottimo finale di partita del team azzurro, composto da Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz, che reagisce dopo un inizio difficoltoso e riesce a rubare la mano nel decimo end game strappando l’extra end. Extra end in cui la Norvegia non sbaglia e si porta a casa la quinta vittoria in sei partite. Italia che resta ferma a tre vittorie e tre sconfitte a due vittorie dalle prime due posizioni, che permetterebbero agli azzurri di andare in semifinale. Mosaner e compagni ora devono puntare a rimanere nelle prime sei per potersi giocare un posto tra le migliori quattro al mondo.

Inizio titubante dell’Italia che nel primo end non gioca bene e va subito sotto 2-0 con due errori di Retornaz che sboccia male e regala il vantaggio alla Norvegia. Sempre Retornaz riscatta il brutto inizio e con un’ottima giocata riporta l’Italia in partita regalando ai suoi due punti nel secondo end. Terzo end ben architettato dalla Norvegia che però non raccoglie il massimo mettendo a segno solo due punti, sarebbero stati tre senza un errore nell’ultimo tiro. Quarto end senza punti in cui gli scandinavi mantengono il 4-2. Nel quinto end si svegliano gli azzurri che portano due stone in zona punti a metà end e capitalizzano al massimo il vantaggio conquistando tre punti e si portano per la prima volta avanti sul 5-4 a metà partita. Reazione immediata della Norvegia che, nel sesto end, risponde con la stessa moneta agli azzurri e mette a segno tre punti tornando al comando delle operazioni sul 7-5. Buon end dell’Italia che nel settimo end torna vicina sul 7-6 a favore della Norvegia. Errore di Sesaker nell’ottavo end che mette nei guai gli scandinavi prima dell’ultimo tiro. Ramsfjell non trema e riesce a colpire le quattro stone azzurre posizionate in zona punti portando la Norvegia sull’8-6 a due end dalla fine. Nono end con l’Italia che riesce a posizionare quattro stone a punto a due tiri dalla fine. I norvegesi riescono a pulire la zona e Retornaz colpisce male una pietra avversaria portando all’Italia un solo punto andando sull’8-7. Ultimo end con la Norvegia che deve solo controllare e puntare e colpire le stone italiane per vincere. Ed è proprio nel decimo end che arriva l’errore di Ramsfjell che non trova la bocciata e regala all’Italia un punto e quindi l’extra end. Extra end in cui la Norvegia non sbaglia più e riesce a salvarsi grazie al tiro perfetto di Ramsfjell che regala la vittoria agli scandinavi per 9-8.