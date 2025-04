Prosegue il percorso a dir poco negativo dell’Italia ai Mondiali di curling maschile: infatti, sono arrivate altre due sconfitte. Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Joel Retornaz non riescono a trovare la scossa giusta e perdono anche contro Scozia e Canada, salendo a cinque sconfitte in sette partite giocate: con sole due vittorie all’attivo, quindi, la classifica è a dir poco complicata, e l’obiettivo playoff è sempre più lontano. Un netto passo indietro rispetto alle ultime partecipazioni, che avevano visto gli azzurri ottenere bei risultati.

Certo, gli avversari affrontati dalla squadra italiana tra ieri sera e questa notte erano tra i più difficili da affrontare, visto che Scozia e Canada hanno perso appena una partita. In effetti, contro gli scozzesi gli azzurri hanno giocato una partita alla pari per gran parte del tempo, salvo poi cadere nell’ultimo end. Dopo un primo end nullo, gli scozzesi piazzano i primi due punti della partita nel secondo end. L’Italia reagisce alla grande e risponde a sua volta con due punti, replicando poi nel quarto end. Nel mezzo, un terzo end con un punto scozzese: siamo, quindi, sul 3-4 per l’Italia. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, la Scozia rimette il naso avanti con due punti. Seguono una mano nulla e un end in cui Retornaz sfiora un colpo da tre punti: ne arrivano comunque due, 5-6. L’inerzia è a favore dell’Italia, ma ecco che nel nono end arriva un lunga serie di errori che pregiudicano il risultato. Mouat certifica un parziale disastroso per gli azzurri, che concedono quattro punti. La partita si chiude di fatto sul 9-6, visto che nell’ultimo end arriva appena un punto.

Successivamente, l’Italia ha affrontato il Canada, altra squadra di grande spessore. I nordamericani sbloccano subito il risultato con un punto, replicato poi dall’Italia. Il Canada dà la prima scossa importante al match con due punti nel terzo end, mentre l’Italia ne realizza uno. Ancora nulla da fare nel sesto parziale, poi nel settimo arriva un altro punto avversario (4-2). La partita è decisamente bloccata, con il Canada che riesce a vanificare tutti i tentativi azzurri, mentre Retornaz e compagni non trovano il guizzo giusto. Arrivano, quindi, ben due end nulli, che portano alla resa tricolore nel decimo e ultimo end.

La classifica aggiornata dei Mondiali di curling

Ecco la classifica aggiornata, ricordando che sono le prime sei andare ai playoff.

1. Cina (6V, 1P)

2. Canada (5V, 1P)

2. Scozia (5V, 1P)

4. Norvegia (4V, 2P)

4. Svizzera (4V, 2P)

4. Svezia (4V, 2P)

7. Repubblica Ceca (4V, 3P)

8. Stati Uniti (3V, 3P)

9. Germania (3V, 4P)

10. Italia (2V, 5P)

10. Giappone (2V, 5P)

12. Corea del Sud (0V, 6P)

13. Austria (0V, 7P)

Il calendario dell’Italia

Mercoledì 2 aprile

Ore 17:00 – Italia-Austria

Giovedì 3 aprile

Ore 17:00 – Italia-Svizzera

Ore 22:00 – Italia-Germania

Venerdì 4 aprile

Ore 17:00 – Italia-Svezia

Ore 22:00 – Italia-Giappone