Ci avviciniamo a grandi passi alla post season, e i grandi campioni cominciano ad alzare in maniera decisa il giro dei motori. Ecco, quindi, che Nikola Jokic e Stephen Curry sono tra i grandissimi protagonisti della notte di NBA 2024/2025. E partiamo proprio dalla stella dei Denver Nuggets, che sfodera una prestazione leggendaria in una partita epica contro i Minnesota Timberwolves, chiusa a favore di questi ultimi dopo ben due overtime. Una partita fatta di sorpassi e controsorpassi, in cui è Nickeil Alexander-Walker (26 punti e 8 assist) a chiudere i conti dalla lunetta dopo il fallo di Russell Westbrook: 139-140 il risultato finale.

Tornando a Jokic, il serbo gioca oltre 50 minuti e non esce mai dal campo dopo l’intervallo lungo, chiudendo con 61 punti (career-high), 10 rimbalzi e 10 assist. Tripla doppio numero 31 in stagione. Eppure, questi numeri non sono bastati a Denver, che sono caduti sotto le giocate di Anthony Edwards: al di là dei 34 punti (con 10 rimbalzi e 8 assist), sono sue le giocate decisive nel quarto quarto per rimettere in partita i suoi, e infine è lui a trovare Alexander-Walker in occasione dell’ultimo possesso.

Curry ne fa 52 con 12 triple

Prestazione da urlo anche per Stephen Curry, decisivo nella vittoria dei Golden State Warriors per 125-134 in casa dei Memphis Grizzlies. 32 punti nel solo primo tempo raccontano quasi tutto di una partita chiusa con 52 punti (oltre a 10 rimbalzi e 8 assist) con 12 triple a segno sulle 20 tentate (60%). Una prestazione clamorosa nel guidare i compagni al successo contro i diretti rivali in classifica, scavalcati per salire al quinto posto a Ovest. Da sottolineare anche i 27 punti di Jimmy Butler e la tripla doppia di Draymond Green (13-10-12). A Memphis non bastano i 36 punti di Ja Morant.

NBA: Knicks ok contro Phila, i Bucks inguaiano i Suns

Per quanto riguarda le altre partite, i New York Knicks battono senza troppi problemi i Philadelphia 76ers, sempre più in caduta. OG Anunoby è il top scorer con 27 punti, mentre Landry Shamet ne mette 20 dalla panchina. Da evidenziare anche la doppia doppia (14 punti e 14 rimbalzi) di Mitchell Robinson. Altro stop dolorosissimo per i Phoenix Suns: contro i Milwaukee Bucks arriva la quarta sconfitta consecutiva, che complica ulteriormente il cammino verso i playoff. Il testa a testa tra Giannis Antetokounmpo (37-5-11) e Devin Booker (39-3-11) è strepitoso, ma alla fine a prevalere sono i Bucks portando anche Ryan Rollins e Brook Lopez sopra i 20 punti (rispettivamente 23 e 22): 133-123 il risultato finale, maturato perlopiù nei due quarti di apertura dei due tempi.

Vittorie esterne convincenti per i Portland Trail Blazers e gli Orlando Magic. I primi vincono per 113-127 sul campo degli Atlanta Hawks trascinati dalla doppia doppia di Shaedon Sharpe (33 punti e 10 rimbalzi) e dalla tripla doppia di un super Deni Avdija (32-15-10), mentre i secondi battono per 105-116 i San Antonio Spurs con i soliti Franz Wagner (24 punti) e Paolo Banchero (24 punti e 10 rimbalzi).

A completare il quadro della notte è il successo casalingo dei Chicago Bulls, che battono i Toronto Raptors per 137-118 con i 28 punti di Coby White e i 27 dalla panchina di Talen Horton-Tucker.

Tutti i risultati della notte

Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 113-127

Milwaukee Bucks – Phoenix Suns 133-123

New York Knicks – Philadelphia 76ers 105-91

Chicago Bulls – Toronto Raptors 137-118

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 125-134

San Antonio Spurs – Orlando Magic 105-116

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 139-140 OT

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 60-15 Boston Celtics 56-19 New York Knicks 48-27 Indiana Pacers 44-31 Detroit Pistons 42-33 Milwaukee Bucks 41-34 Orlando Magic 37-40 Atlanta Hawks 36-39 Miami Heat 34-41 Chicago Bulls 34-42 Toronto Raptors 28-48 Brooklyn Nets 25-51 Philadelphia 76ers 23-53 Charlotte Hornets 19-56 Washington Wizards 16-59

-WESTERN CONFERENCE