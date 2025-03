Si alza il sipario sui Mondiali di curling maschile 2025. L’Italia inizia oggi il proprio percorso nella rassegna intercontinentale, con la prima partita che contrappone gli azzurri agli Stati Uniti. Una partita da non sbagliare per gli Azzurri, contro una delle squadre che si presenta ai nastri di partenza come outsider. Eppure, la partita della formazione composta da Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Joel Retornaz, con Giacomo Colli nel ruolo di alternate, vede alcune sbavature pesanti che costano la sconfitta per 6-7.

CURLING, MONDIALI 2025 – ITALIA-STATI UNITI, LA CRONACA

Il primo end vede l’Italia rubare la mano, approfittando di una doppia bocciata mancata da parte degli statunitensi. La seconda frazione si dimostra più complessa per gli azzurri, che dopo una serie di errori iniziali non riescono a invertire la rotta. Gli Stati Uniti concludono l’end con due punti. Il risultato si sposta sull’1-2 in favore della nazionale a stelle e strisce. L’Italia rimedia ai propri sbagli nel corso dell’end successivo, con Retornaz che conferma il pareggio per 2-2. Il quarto end si rivela combattuto: gli azzurri tentano di difendere il proprio punto, ma Dropkin non ci sta e riporta gli Stati Uniti in vantaggio per 2-3. Nel quinto end, le due formazioni si impegnano in uno scambio di bocciate, che terminano con un errore di Retornaz e il conseguente punto per i nordamericani che vale il 2-4.

Il sesto è un end cruciale per l’Italia, che ha bisogno di tornare in partita. Gli azzurri riescono nell’obiettivo, sfruttando alcune mancanze avversarie. Retornaz firma la doppia bocciata del momento decisivo e porta il risultato in parità sul 4-4. Nel settimo end, le bocciate di Arman e Stopera spianano la strada al punto di Retornaz, che firma la mano rubata a favore dell’Italia per il 5-4. La reazione degli statunitensi è immediata: la doppia bocciata di Howell risolve una situazione complicata per gli Stati Uniti, che poi possono piazzare i due punti del 5-6.

Il nono game è quasi decisivo, perché l’Italia è costretta a non sbagliare per affrontare con più serenità il decimo. Mosaner gestisce bene alcuni tiri, ma Retornaz stavolta è impreciso e non riesce ad assicurare i due punti agli azzurri. Ne arriva solo uno: il 6-6 dopo il nono end vuol dire match point a stelle e strisce nell’ultimo parziale. Qui, la bocciata di Dropkin è decisiva e Retornaz non riesce in un colpo molto complicato.

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

I mondiali seguiranno il format tradizionale, che prevede un’iniziale fase a girone unico in cui le tredici squadre si sfideranno tra loro. La formazione tricolore si presenta sul ghiaccio come una delle formazioni di punta. Nel 2022, l’Italia ha infatti ottenuto il bronzo, mentre nel 2023 ha concluso i Mondiali in quarta piazza, per poi trovare il terzo posto negli ultimi Europei. Ecco, quindi, la classifica aggiornata dopo le prime partite:

1. Canada (1V, 0P)

1. Repubblica Ceca (1V, 0P)

1. Svizzera (1V, 0P)

1. Stati Uniti (1V, 0P)

5. Italia (0V, 1P)

5. Giappone (0V, 1P)

5. Corea del Sud (0V, 1P)

5. Norvegia (0V, 1P)

– Austria

– Cina

– Germania

– Scozia

– Svezia