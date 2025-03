Federico Cinà deve rimandare l’appuntamento con la vittoria del primo Challenger della sua carriera. Il 17enne palermitano è uscito infatti sconfitto dalla finale del torneo di Hersonissos 2 contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov, vincitore con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 38 minuti di incontro. Il classe ’93 di Plovdiv ha fatto valere la sua maggior esperienza a questo livello, aggiudicandosi il terzo titolo Challenger della carriera, ma ciò non scalfisce il grande torneo disputato dall’astro nascente del tennis italiano. In gara a Creta grazie ad una wild card, Cinà non ha perso set fino alla finale odierna: nel suo percorso ha superato anche giocatori molto scafati come Aslan Karatsev, semifinalista agli Australian Open e vincitore di tre titoli Atp, sconfitto ieri in due set da ‘pallino’ con un netto 6-4 6-2.

La sconfitta di oggi è anche la prima stagionale per Cinà, che fino a questo momento aveva disputato e vinto un solo torneo, l’Itf da 15 mila dollari di Sharm El Sheikh. Dopo il successo in Egitto, arrivato con un solo set perso in tutta la settimana, un piccolo problema fisico lo aveva costretto a prendersi qualche giorno di riposo prima di tornare ad affrontare con ottimi risultati il circuito Challenger. La prossima settimana arriverà anche l’esordio a livello Atp nel Masters 1000 di Miami, dove si è garantito un posto nel tabellone principale grazie ad una wild card.

Il nuovo ranking di Cinà

Il 17enne di Palermo, che ha cominciato la sua settimana sull’isola di Creta da numero 515 del ranking mondiale, scalerà diverse posizioni. La finale raggiunta al Challenger di Hersonissos 2 porta infatti Cinà a 105 punti totali, che gli valgono la posizione numero 441 Atp, la quale ovviamente coincide anche con il suo best ranking. Le posizioni guadagnate sono dunque ben 74. Il futuro è tutto dalla sua parte, e in ogni caso sarà importante nei prossimi mesi non fossilizzarsi soltanto sui numeri, ma proseguire nel suo processo di crescita senza troppe pressioni.