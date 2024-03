Curling, Mondiali femminili 2024: Italia sconfitta 6-3 e chiude al quarto posto, bronzo alla Corea del Sud

Non arriva la medaglia iridata per l’Italia, che ai Mondiali femminili di Curling 2024 in Nuova Scozia si ferma al quarto posto. Fatale la sconfitta per 6-3 contro la Corea del Sud nella finale per il terzo posto. Il quartetto azzurro, formato da Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto come riserva), si è infatti arreso a Eunji Gim, Minji Kim, Suji Kim e Yeeun Seol, che salgono così sul terzo gradino del podio. Gara caratterizzata da diverse sbavature commesse da entrambe le compagini, che hanno prolungato l’equilibrio fino al decimo end. Qui, col punteggio sul 3-3, è risultata decisiva la doppia bocciata di Gim, che ha regalato tre punti alla sua nazionale chiudendo di fatto la contesa. Peccato per l’Italia, perché la sfida del round robin tra le due formazioni si era conclusa a favore delle azzurre, ma rimane comunque un Mondiale da incorniciare, che ha confermato il quartetto tricolore come seconda forza europea dietro la Svizzera. In serata infatti le elvetiche si giocheranno il quinto titolo iridato consecutivo contro le padrone di casa del Canada.