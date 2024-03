Masters 1000 Miami 2024, il neo papà Musetti parte bene: battuto Safiullin in 2 set, ora c’è Shelton

Lorenzo Musetti batte in due set 7-5 6-1 Roman Safiullin e si regala la sfida al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro Ben Shelton. Festa grande per l’azzurro, a pochi giorni dalla nascita di Ludovico, il suo primogenito, dopo una gara durata un’ora e trentacinque minuti, che ha visto il russo crollare psicologicamente nel secondo set contro un ottimo Musetti al servizio: per il 22enne 5 ace, il 67% di prime in campo e il 78% di punti vinti (35/45) con il fondamentale.

I primi cinque game del primo set vanno tutti ai vantaggi. L’inizio è in salita per Musetti che cancella la prima palla break con un sontuoso passante di rovescio, ma il russo riesce comunque a strappare il servizio alla seconda occasione. La reazione però è immediata con l’italiano che punisce la discesa a rete del russo e firma il controbreak. Nel quinto gioco Musetti è costretto a cancellare un’altra palla break (3-2) e nel game successivo è lui a rompere gli indugi con un gran passante di dritto in corsa che vale il 4-2. Safiullin resta aggrappato al match e strappa il servizio nel settimo gioco (4-3) alla terza chance utile. Dall’ottavo game le percentuali al servizio aumentano, ma sul 6-5 Musetti è bravo a sfruttare al meglio un altro passaggio a vuoto del suo avversario. Da 40-0, l’italiano sale 40-40 con un altro passante di rovescio lungolinea da applausi e si costruisce la prima chance per chiudere. Safiullin annulla un set point, ma sbaglia ancora e un errore su uno smash insidioso regala il 7-5 all’italiano.

Copione diverso nel secondo periodo. L’equilibrio dura fino al quarto game, quando Musetti firma il break che vale la svolta. Safiullin subisce il contraccolpo psicologico e cede la battuta nuovamente nel sesto gioco. Il braccio non trema al numero 24 ATP che nell’ultimo game mette a referto due ace. L’errore col dritto del russo gli regala una vittoria preziosa per il morale e gli apre l’affascinante sfida contro Shelton, reduce dalla vittoria sul giovane spagnolo Martin Landaluce.