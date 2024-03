Wta Miami 2024, Jasmine Paolini si ferma al terzo turno: Navarro ha la meglio in tre set

Si arresta al terzo turno Jasmine Paolini nel secondo grande appuntamento nordamericano di marzo, il WTA 1000 di Miami. Dopo aver usufruito di un bye all’esordio e sconfitto Katie Volynets in due set, l’attuale n°14 della classifica mondiale ha dovuto alzare bandiera bianca contro un’altra delle giocatrici più in forma di questo inizio di 2024. Emma Navarro, fresca di best ranking alla posizione n°20 dopo i quarti di finale raggiunti a Indian Wells, ora è agli ottavi anche in Florida. Oggi la tennista classe ’01 si è imposta con lo score di 6-2 3-6 6-0, con Jasmine già brava nel secondo set a ribaltare una situazione compromessa, con l’avversaria che si era trovata avanti di un set e di un break sul 6-2 2-1 in proprio favore. La reazione d’orgoglio da parte dell’allieva di Renzo Furlan ha portato il match al terzo, ma qui Navarro è stata cinica nell’annullare una palla break nel primo game e da lì è scappata via: tanti games lottati, ma tutti in suo favore verso il 6-0 finale. Ora attende la vincente del match tra Fernandez e Pegula, mentre per Jasmine dopo tre mesi meravigliosi sul cemento all’aperto è il momento di tornare sulla terra battuta.