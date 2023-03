Curling, Mondiali femminili 2023: altra vittoria per l’Italia, 7-6 alla Scozia

Ancora una vittoria per l’Italia nell’undicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. Dopo la vittoria mattutina contro la Danimarca, la nazionale azzurra formata dalla skip Stefania Constantini e da Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli regola la Scozia per 7-6, difendendo costantemente il vantaggio accumulato nel secondo end, e piazzando un successo di peso, il quinto a fronte di due sconfitte in questo bel cammino iridato.

Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli partono non benissimo nel primo end, favorite però da un errore di Dodds che decreta la mano nulla. Nel secondo end la Scozia piazza la guardia alta, Dodds continua a sbagliare e Constantini regala addirittura tre punti all’Italia. Ennesimo errore da matita blu di Dodds, che manda la pietra fuori dalla casa e costringe Morrison a doversela sudare persino per conquistare un punto, che arriva per il 3-1. Lo Deserto croce e delizia nel quarto end, sbaglia e poi rimedia, consentendo a Constantini di mettere a referto quantomeno un punticino. Nel quinto end le cose potevano mettersi ulteriormente bene per le azzurre, che però nel finale trovano una Morrison mostruosa che con un gran lancio piazza due stone a punto e accorcia sul 4-3. Il sesto end è quello più complicato, ci tradisce Constantini che poteva portare un punto all’Italia, che non aveva giocato fino ad allora benissimo, ma sbaglia e Morrison ci ruba addirittura la mano per il 4-4. La Scozia è in vena di regali e ne approfittiamo nel settimo end: Constantini sbaglia ancora, Morrison non ne approfitta, poi la nostra fuoriclasse dimostra di che pasta è fatta e trova addirittura due punti per il 6-4. E’ il momento decisivo, visto che nell’ottavo e nel nono end arriva un punto per parte, frutto di lanci molto ragionati e “sparagnini”, ultimo end in cui ci tocca difendere le due lunghezze di vantaggio, facendolo alla grande. Limitiamo le scozzesi, che marcano un solo punto e si arrendono sul 7-6.