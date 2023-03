Highlights Fenerbahce-Olimpia Milano 75-82, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Il video con gli highlights di Fenerbahce-Olimpia Milano 75-82, match come recupero della ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Prosegue il buon periodo degli uomini di Coach Messina, che vincono ancora in casa dei turchi. Il miglior marcatore della sfida è Shabazz Napier, che mette a segno ben 26 punti per regalare la vittoria a Milano. Ecco il video.

CRONACA E TABELLINO

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

GLI HIGHLIGHTS