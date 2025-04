L’Italia del curling si conferma grande protagonista ai Mondiali di doppio misto in corso a Fredericton, nel nord-est del Canada. L’evento, che rappresenta l’ultimo appuntamento di spicco della stagione 2024/25, vede sul ghiaccio la coppia d’oro composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner (entrambi appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Oro), i quali sono ancora imbattuti nella competizione. I campioni olimpici di Pechino 2022 hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato, estendendo la loro impressionante serie di vittorie.

Tre anni fa, in Cina, conquistarono l’oro olimpico vincendo tutte le undici partite giocate. Ora, ai Mondiali, hanno già infilato sette successi in altrettante uscite, superando nettamente o con rimonte spettacolari avversari di alto livello. Il ruolino di marcia vede le vittorie contro Finlandia (10-3), Germania (10-3), Corea del Sud (9-4), Danimarca (8-5), Canada (7-5), Scozia (7-4) e per ultima Cina, superata con un netto 8-2. Constantini-Mosaner stanno dimostrando oltre alle loro abilità, anche una grande capacità di reagire nei momenti più complessi, come accaduto contro i padroni di casa, rimontati da 2-5 a 7-5.

Il percorso netto ha già garantito agli azzurri l’accesso alla fase a eliminazione diretta, con due turni d’anticipo rispetto alla conclusione del round robin. Ora l’obiettivo è chiudere il Gruppo A al primo posto, che permetterebbe l’accesso diretto alle semifinali, evitando così i Qualification Games riservati alle seconde e terze classificate dei gironi. Per conquistare la vetta del girone basterà vincere una delle ultime due partite rimaste: contro la Svezia (in programma alle 23:00 italiane di mercoledì 30 aprile) o contro i Paesi Bassi (alle 19:00 di giovedì 1 maggio). La fase a eliminazione diretta prenderà il via venerdì 2 maggio: i Qualification Games inizieranno alle 15:00, seguiti dalle semifinali in nottata (ore 23:00), mentre le finali per le medaglie si disputeranno sabato 3 maggio.

Curling, Mondiali doppio misto: la classifica aggiornata