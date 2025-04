Riassetto societario, avvenuto attraverso un aumento di capitale sociale volto a rafforzare la struttura e il progetto sportivo del Club, per La Virtus GVM Roma 1960. GVM Care & Research e Team Service diventano i nuovi azionisti di maggioranza della società, affiancati da altri cinque soci, tra aziende partner e investitori, che credono nel rilancio del basket romano: Geco Facility, LG Demolizioni & Costruzioni, Saverio Zoffoli, Marco Fasciani e Fabio Marsili.

Contestualmente, fa saperee la società, il Consiglio di Amministrazione della Virtus ha nominato Massimiliano Pasqualini nuovo Presidente del Club. Dirigente di fiducia del presidente di GVM Ettore Sansavini e figura di riferimento per le relazioni istituzionali del gruppo nella Regione Lazio, Pasqualini guiderà la nuova fase di sviluppo della società.

“Questo riassetto rappresenta un passo decisivo per dare maggiore solidità al progetto Virtus, dopo l’ottimo lavoro svolto dalla famiglia Zoffoli, che ha guidato con passione e competenza la rinascita del Club dalla Serie C Gold fino alla promozione in Serie B Nazionale e alla recente qualificazione ai playoff, che ci prepariamo ad affrontare con entusiasmo. Sono profondamente onorato di assumere la presidenza della Virtus GVM Roma 1960 – dichiara Massimiliano Pasqualini – e di poter contare sul supporto di un gruppo coeso di imprenditori e di realtà che condividono gli stessi valori e la stessa passione per lo sport. Il nostro obiettivo condiviso è ambizioso ma chiaro: riportare il basket romano dove merita, ai massimi livelli del panorama nazionale”.