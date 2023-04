Curling, Mondiali doppio misto: Constantini e Arman rappresenteranno l’Italia in Corea del Sud

Si aprono sabato, in Corea del Sud, i Mondiali 2023 di doppio misto di curling, con l’Italia pronta a scendere sul ghiaccio del Gangneung Curling Centre con la coppia formata Stefania Constantini e Sebastiano Arman. 20 le formazioni che prenderanno parte a questa 15esima edizione della rassegna iridata, suddivise in due gironi da dieci squadre: a qualificarsi ai playoff, le prime tre squadre qualificate di ciascun girone. Le prime classificate di entrambi i gironi, in particolare, accederanno direttamente alle semifinali, mentre le altre quattro formazioni si incroceranno nei qualification games. L’Italia partecipa con la campionessa olimpica Stefania Constantini e Sebastiano Arman, un tandem capace, nella scorsa edizione, di chiudere a un passo dai playoff. “Arriviamo a questi Mondiali con una coppia che ha guadagnato esperienza negli ultimi mesi e che ha chiuso da imbattuta in un campionato italiano particolarmente competitivo – spiega il dt azzurro Claudio Pescia -. Probabilmente con Canada e Scozia, il gruppo A è quello più duro ma siamo convinti di poter ottenere un buon risultato. L’obiettivo è partire forte come lo scorso anno per poi cercare di raggiungere i playoff: i ragazzi hanno grandi qualità e sono ancora in ascesa”.