Stefania Constantini e Amos Mosaner non si fermano ai Mondiali doppio misto di curling 2025 in corso a Fredericton (Canada). La coppia italiana centra una vittoria pesantissima in chiave qualificazione diretta in semifinale e batte 7-4 la Scozia al termine di un match tiratissimo e chiuso da due punti messi a segno nell’end finale. Un’ulteriore iniezione di fiducia per gli azzurri che a tre partite dalla fine della fase a gironi si ritrovano in testa in solitaria con sei vittorie e nessuna sconfitta all’attivo. Constantini/Mosaner chiuderanno il round robin affrontando le innocue Cina (30/04 ore 15.00) e Olanda (01/05 ore 19.00), ma con in mezzo la super sfida con la Svezia (30/04 ore 23.00). Giornata trionfale per la coppia italiana, oro olimpico di Pechino 2022, che in mattinata ha superato il primo grande ostacolo della manifestazione vincendo in rimonta con il risultato di 7-5 contro i padroni di casa del Canada (Jocelyn Peterman/Brett Gallant), fino a quel momento imbattuti.

Nelle altre partite

Riprende il passo il Canada che, dopo il ko in mattinata con l’Italia, batte la Corea del Sud 11-6. Perde ancora l’Olanda, alla sesta sconfitta in fila, che cede 7-5 alla Danimarca. Si issa al quarto posto la Finlandia, che sconfigge 9-7 la Cina. La Svezia si appaia al Canada al secondo posto dopo la vittoria 8-6 sulla Germania.

La classifica aggiornata

1. Italia (6 vittorie – 0 sconfitte)

2. Canada (5 vittorie – 1 sconfitta)

2. Svezia (5 vittorie – 1 sconfitta)

4. Scozia (4 vittorie – 2 sconfitte)

4. Finlandia (4 vittorie – 2 sconfitte)

6. Cina (2 vittorie – 4 sconfitte)

6. Germania (2 vittorie – 4 sconfitte)

8. Danimarca (1 vittoria – 5 sconfitte)

8. Corea del Sud (1 vittoria – 5 sconfitte)

10. Olanda (0 vittorie – 6 sconfitte)

Il format

Le squadre vincitrici dei due gironi accederanno direttamente in semifinale, mentre le due seconde e le due terze classificate dovranno disputare un qualification game per regalarsi gli ultimi due pass per la zona medaglie.