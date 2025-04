Ecco l’atteso rientro in pista di Alessandro Sibilio. Il velocista azzurro tornerà in pista per la prima volta dopo le Olimpiadi di Parigi dello scorso agosto. Il tesserato Fiamme Gialle aprirà il suo 2025 nella sua Napoli, nell’azzurro dello stadio Diego Armando Maradona. L’argento europeo e primatista italiano dei 400 ostacoli debutterà mercoledì nei 400 piani, alle ore 20, nell’ambito della decima edizione dell’Enterprise Meeting, per cominciare a testare la condizione in vista degli impegni che lo attendono negli ostacoli. Il portacolori delle Fiamme Gialle aveva impressionato sui 400 metri tre anni fa, correndo un notevole 45.08 a Nocera Inferiore, terzo italiano di ogni epoca, prima dell’infortunio patito durante la finale degli Assoluti di Rieti che ne aveva condizionato il resto della stagione. Dopodiché a livello individuale si è sempre concentrato sui suoi 400 ostacoli, con l’apice del 47.50 degli Europei di Roma 2024, argento alle spalle del norvegese Karsten Warholm e primato italiano di Fabrizio Mori migliorato dopo ventitré anni. In attesa di definire la data del debutto negli ostacoli, il napoletano di Posillipo, finalista olimpico nei 400hs a Tokyo e due volte con la staffetta 4×400 (in Giappone e a Parigi), ha già in agenda il meeting di Savona del 21 maggio.

Il palmares di Sibilio

Titoli italiani assoluti: 2 (2019-2021); Giochi olimpici: 2021 (8, 7/R); Mondiali: 2023 (sf, bat/R); Europei: 2024 (2); Mondiali U20: 2016 (fin/R), 2018 (8, 1/R); Europei U20: 2017 (2, 1/R); Europei U23: 2019 (bat, fin/R), 2021 (1, 2/R); Europei U18: 2016 (1, 1/MR); Europei a squadre: 2019 (10), 2021 (1, 1/R), 2023 (1, 5/mx); World Relays: 2019 (bat/R, 4/mx), 2021 (4/R)