Curling maschile, Mondiali 2024: l’Italia batte il Giappone 6-4 al debutto

L’Italia batte il Giappone 6-4 nella partita valevole per la seconda sessione del round robin dei Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Partita non perfetta degli azzurri, che forse complice l’emozione dell’esordio non sono riusciti ad esprimersi al massimo delle proprie potenzialità. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) sono passati in vantaggio con i due punti messi a segno nel secondo end. Il punteggio è rimasto poi bloccato fino al sesto end, quando i nipponici sono riusciti ad accorciare di un punto sfruttando l’errore di Mosaner, con la doppia bocciata di Retornaz che ha evitato il pareggio. Pareggio che è poi arrivato sul 3-3 nell’ottava frazione, in cui lo skipper azzurro ha tentato una doppia bocciata difficilissima all’ultimo tiro, senza però riuscire a realizzarla. Nel nono end l’Italia però non sbaglia e si porta a casa i tre punti che sostanzialmente chiudono i giochi: a nulla serve il punto dei nipponici al decimo end. La formazione tricolore inizia dunque con un successo l’avventura iridata, mentre Tetsuro Shimizu, Shinya Abe, Haruto Ouchi e Sota Tsuruga andranno a caccia di riscatto nei prossimi confronti. L’Italia torna sul ghiaccio domenica 31 marzo per sfidare Repubblica Ceca e Scozia (alle ore 9:00 ed alle ore 19:00 rispettivamente), mentre il Giappone dovrà vedersela con Svezia e Nuova Zelanda.

