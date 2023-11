Curling, Europei femminili Aberdeen 2023: show Italia, Svezia piegata al decimo end

E’ show Italia agli Europei di curling femminile di Aberdeen 2023. Le azzurre hanno ottenuto sul ghiaccio scozzese la settima vittoria in otto gare del round robin che già ieri ha emesso il verdetto più atteso, vale a dire la qualificazioni in semifinale del team guidato dalla skip Sofia Constantini con Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e l’alternate Marta Lo Deserto. La Nazionale quest’oggi ha dovuto sudarsela nell’unico incontro che giocherà, in attesa di concludere il girone domani: 9-8 alla Svezia arrivato soltanto nel decimo e ultimo end, ma comunque assolutamente meritato.

Ben pochi spunti dai primi tre end, in cui entrambe le formazioni, quando senza martello, limitano i danni concedendo un solo punto alle avversarie. La Svezia è così avanti 2-1 dopo tre parziali e le azzurre sono eccezionali nel quarto end, in cui marcano due punti provando ad allungare. Le scandinave, però, prima del rifacimento del ghiaccio rispondono alla grande e si portano sul 5-4 dopo aver difeso due pietre a punti. I sassi azzurri in home, però, nel sesto end sono addirittura tre e valgono altrettanti punti per provare ad allungare, ancora una volta svedesi però implacabili e trovano tre punti anche loro con una super Wraana. Le azzurre sapevano di giocarsi tutto nell’ottavo end e per fortuna c’è Constantini è strepitosa nel marcare due punti. Ne concediamo uno alla Svezia nel nono end e così si arriva al decimo parziale in una situazione di parità. Siamo brave a non perdere la calma e marchiamo il punto utile per vincere di misura questo scontro entusiasmante.