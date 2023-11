Formula E: la FIA abbandona Roma e l’Eur ed approda a Misano

La Formula E lascia Roma e arriva a Misano. Il Campionato del Mondo riservato alle monoposto elettriche ha ufficialmente trovato la sua collocazione in Italia dopo la decisione della FIA e degli organizzatori di lasciare il circuito cittadino dell’Eur.

La Formula E ha annunciato oggi il calendario completo della stagione 10 del campionato del Mondo, che con le sue 17 gare sarà il più lungo disputato fino a oggi. Confermata la tappa italiana, che si terrà per la prima volta al Misano World Circuit. Il Consiglio Mondiale FIA ha approvato oggi l’aggiunta di Misano al calendario della Formula E, diventando così la terza nuova sede dopo Tokyo e Shanghai.

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha dichiarato: “La Formula E è una grande opportunità per il nostro Paese e dopo anni di meravigliosa esperienza a Roma sarà a Misano nel 2024. È importante che l’Italia sappia rispondere al meglio, accogliendo una manifestazione che richiama la mobilità sostenibile ed ha un fascino straordinario. I motori sono nel cuore degli italiani e abbiamo imparato ad apprezzare il sibilo di queste macchine prodigiose che trasmettono segnali di futuro con la consegna di una eredità di altissima tecnologia“.

Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer di Formula E, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di correre per la prima volta sullo storico tracciato di Misano e di far conoscere ai numerosissimi fan del motorsport locale le competizioni di Formula E, uniche nel loro genere. Tutti coloro che sono legati al circuito e alla regione sono stati incredibilmente entusiasti di accogliere la Formula E nella zona e vorrei ringraziarli per il loro sostegno“.

Il tracciato romano ormai non garantiva più gli standard richiesti dalle alte prestazioni delle vetture di terza generazione. Le due gare in programma si disputeranno dunque nel circuito di Misano sabato 13 e domenica 14 aprile 2024.