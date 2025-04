Buona anche la quarta per l’Italia del curling ai Campionati Mondiali 2025 di doppio misto in corso in Canada. Sul ghiaccio di Fredericton, la coppia composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner resta imbattuta nella competizione, dopo aver superato con il punteggio di 8-5 la Danimarca.

Una vittoria per certi versi più sofferta rispetto alle precedenti per Constantini e Moser, tornati a fare coppia in questo torneo a distanza di anni dall’oro olimpico di Pechino proprio in vista della difesa deel titolo tra meno di dodici mesi ai Giochi di Milano-Cortina. Decisiva la quarta mano, in cui grazie a una tripla bocciata di Mosaner è stato ribaltato lo score dall’1-3 al 4-3. Da quel momento, l’Italia non ha più mollato il vantaggio fino all’8-5 finale.

Un successo che per il duo azzurro si va ad aggiungere a quelli già ottenuti in precedenza contro Germania, Finlandia e Corea deel Sud. Italia che con queste quattro vittorie resta in testa alla classifica del gruppo A insieme a Canada e Scozia, mettendo così a segno un altro passo importante verso il passaggio del turno. E ora i nostri due portacolori sono attesi da quello che è senz’altro il match più complicato di questo round robin, ovvero la sfida contro i padroni di casa canadesi. Si torna sul ghiaccio questa sera alle 23:00 italiane.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

Group A

CAN 4V 0P

ITA 4V 0P

SCO 4V 0P

SWE 3V 1P

CHN 2V 2P

FIN 2V 2P

GER 1V 3P

DEN 0V 4P

KOR 0V 4P

NED 0V 4P

Group B

AUS 3V 0P

EST 3V 0P

JPN 2V 1P

NOR 2V 1P

USA 2V 1P

CZE 1V 2P

NZL 1V 2P

SUI 1V 2P

ESP 0V 3P

TUR 0V 3P