Lo aveva annunciato lo scorso 16 marzo, dopo il trionfo alla Festa del Cross: “Farò i 5 km su strada a Tokyo il 3 maggio”. Ogni promessa è un debito per Nadia Battocletti, che a Tokyo alle Olimpiadi del 2021 si presentò come giovane rivelazione e che ora è pronta a tornarci da veterana, con l’argento nei 10.000 metri piani a Parigi 2024 che svetta nel curriculum già stellare della campionessa azzurra. Battocletti è partita oggi verso il Giappone in vista del Tokyo Speed Race del fine settimana, quando si cimenterà nei 5 km, con l’ambizione di ritoccare il suo primato italiano di 14:45 realizzato nel 2023 e insidiare il primato europeo fissato dall’olandese Diane Van Es a 14:39, in febbraio nel Principato di Monaco. Nel cast non mancano nomi di rilievo, come quello della primatista ugandese Joy Cheptoyek (14:28) e della keniana Caroline Nyaga (14:35).

Un impegno importante per l’azzurra, che ha un calendario intenso nel mese di maggio. La portacolori delle Fiamme Azzurre farà il suo esordio in pista il 25 maggio a Rabat (Marocco) nella quarta tappa della Wanda Diamond League correndo i 3000 metri, specialità nella quale d’inverno, con l’8:30.82 di Liévin, ha fatto anche meglio del primato all’aperto di Roberta Brunet. La stella azzurra sarà poi protagonista nella serata del Palio Città della Quercia 2025, in programma a Rovereto lunedì 2 giugno. Battocletti sarà al via dei 1500 metri in quella che sarà la seconda prova su pista della stagione che l’accompagnerà verso i Campionati Mondiali di Tokyo. Riflettori puntati poi sulla grande notte del Golden Gala Pietro Mennea allo stadio Olimpico di Roma. In quell’occasione, venerdì 6 giugno, incontrerà la keniana campionessa olimpica dei 5000 e dei 10.000 Beatrice Chebet.