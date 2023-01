Curling, Co-op Canadian Open: Team Retornaz si ferma in semifinale

Continuano le note positive per il Team Retornaz che raggiunge la semifinale nel Co-op Canadian open, mentre il Team Constantini sfiora i play-off. A Camrose, quarta tappa del circuito Grand Slam, la squadra maschile il quartetto maschile composto da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) supera brillantemente il Triple Knockout Stage, travolge per 8-2 il Team Dunstone (Manitoba) ma deve arrendersi in semifinale (2-3) al Team Bottcher.

In ambito femminile, la squadra azzurra, formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) ha ceduto 3-6 alle svedesi del Team Hasselborg nello spareggio per l’accesso ai quarti di finale. L’esordio assoluto della squadra femminile nel Grand Slam of Curling va dunque in archivio con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte.