Nasser al-Attiyah ha trionfato al termine della nona tappa della Dakar 2025 per quanto riguarda le auto, e la frazione di oggi risulta cruciale anche per quanto riguarda la classifica generale, visto che il pilota saudita Yazeed al-Rajhi ha assunto il comando a scapito del sudafricano Henk Lategan, in testa fin dalla seconda tappa. La speciale di martedì 14 gennaio tra Riyadh e Harad costa caro a chi aveva comandato la corsa di rally raid fino a ora: ha infatti accusato un ritardo notevole e adesso è staccato di oltre sette minuti.

L’esperto qatariota, già olimpionico di tiro a volo e nel frattempo in grado di portare avanti anche una grande carriera nell’automobilismo, ha chiuso i 357 km previsti in 2 ore, 52 minuti e 59 secondi. Adesso è staccato di quasi mezzora rispetto al leader nella classifica generale: difficile pensare a una rimonta a tre tappe dal termine, ma mai dire mai in una corsa ricca di insidie come questa: “È stata una giornata molto buona, sono contento di aver vinto questa tappa. Mancano tre giorni, dobbiamo davvero concentrarci, è tutto aperto”, ha spiegato il pilota della Dacia. A 2’47” si è piazzato, alla guida della Mini, Guillaume de Mevius, oggi secondo, terzo posto che va allo stesso Al-Rajhi con 3”12″ pagati a bordo della sua Overdrive. Lategan, su Toyota, ha invece concluso la prova in ottava posizione, a ben 16’2″ dal vincitore. Tornando alla classifica generale, il terzo posto è ora occupato dallo svedese Mattias Ekström (Ford).

I RISULTATI DELLA NONA TAPPA

1 200 (qat) NASSER AL-ATTIYAH (fra) EDOUARD BOULANGER THE DACIA SANDRIDERS 02h 52′ 59” 2 222 (bel) GUILLAUME DE MEVIUS (fra) MATHIEU BAUMEL X-RAID MINI JCW TEAM 02h 55′ 46” + 00h 02′ 47” 3 201 (sau) YAZEED AL RAJHI (deu) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 02h 56′ 11” + 00h 03′ 12” 4 226 (swe) MATTIAS EKSTRÖM (swe) EMIL BERGKVIST FORD M-SPORT 02h 57′ 47” + 00h 04′ 48” 5 210 (ltu) ROKAS BACIUSKA (esp) ORIOL MENA OVERDRIVE RACING 03h 00′ 27” + 00h 07′ 28”

BENAVIDES BIS TRA LE MOTO

E’ ancora Luciano Benavides a imporsi tra le moto. Il pilota argentino, capace di vincere già ieri, ha conquistato la sua seconda affermazione consecutiva al termine della nona tappa da Riyadh ad Harad, di 357 km. Al secondo posto si è piazzato Adrien Van Beveren, che è terzo in classifica generale, mentre al quarto posto c’è proprio il pilota sudamericano. Il duello per la vittoria di questa Dakar su due ruote è però aperto principalmente a chi al momento occupa le prime due piazze della generale. Daniel Sanders e Tosha Schareina hanno proseguito oggi il loro botta e risposta, con l’australiano che è riuscito ad allungare nuovamente sul pilota spagnolo, vittima di una caduta nelle fasi iniziali di questa prova speciale, e poi chiamato a una rimonta disperata, pagando al traguardo circa tre minuti.

Ieri quattro minuti persi, oggi tre riguadagnati da Sanders su Schareina, e così sono ben 14’45” i minuti di margine sull’avversario principale per il titolo, quando mancano ormai appena tre tappe. “Oggi ho perso molto tempo, ma fa parte del gioco – è il commento amaro di Schareina – Sono caduto e poi c’era poca visibilità tra la sabbia e la luce fioca. A livello fisico sto bene, la caduta è stata però pesante”. Venendo agli italiani, Tommaso Montanari su Fantic è il migliore ed è segnalato in trentatreesima posizione.

I RISULTATI DELLA NONA TAPPA