Canada-Svezia oggi in tv: orario e diretta streaming finale bronzo Mondiali femminili 2023 curling

Sta per terminare l’attesa per Canada-Svezia, finale per il bronzo dei Mondiali femminili 2023 di curling. Ultima giornata di gare della rassegna iridata, con le migliori quattro formazioni pronte a sfidarsi per il podio. Le canadesi, dopo aver battuto il Giappone nei playoff, si sono fermate contro le campionesse europee della Svizzera ed ora vanno a caccia di riscatto per conquistare il bronzo. Non sarà però scontato superare la formazione svedese, che ha eliminato ai playoff l’Italia perdendo poi in semifinale contro la Norvegia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 10.00 italiane di domenica 26 marzo a Sandviken, in Svezia. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la finale per il bronzo della rassegna iridata 2023 di curling femminile.

La finale per il bronzo Canada-Svezia dei Mondiali femminili 2023 di curling sarà visibile in diretta streaming su The curling Channel (con o senza commento inglese).