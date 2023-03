Masters 1000 Miami 2023: Medvedev in scioltezza, avanti Tiafoe e Khachanov

L’esordio più atteso nella parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Miami 2023 era quello di Daniil Medvedev, grande protagonista nel circuito Atp post-Australian Open. Il russo non ha tradito le aspettative ed è volato al terzo turno grazie a un comodo 6-1 6-2 rifilato allo spagnolo Carballes Baena. Match a senso unico, durato appena un’ora e tre minuti, in cui Medvedev è stato in controllo dal primo all’ultimo punto e non ha corso alcun rischio. Al prossimo turno se la vedrà contro lo slovacco Molcan.

Notte di sorprese in Florida, come testimonia la clamorosa eliminazione di Cameron Norrie, travolto dal francese Barrere per 6-3 6-2. Fuori anche il beniamino di casa Shelton, che ha avuto la peggio contro il veterano Mannarino. Infine, successi sofferti per Khachanov e Tiafoe, i quali hanno avuto bisogno di tre set e oltre due ore di gioco per sconfiggere rispettivamente Etcheverry e Watanuki.