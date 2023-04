Cleveland Cavaliers-NY Knicks stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks, gara-5 della serie playoff NBA 2022/2023. Dopo un’ottima stagione regolare si trovano con le spalle al muro ora i Cavs, quarta testa di serie del tabellone della Eastern Conference. Nella ‘Grande Mela’ sono arrivate due sconfitte che hanno portato il punteggio sul 3-1 per i Knicks, che ora vogliono chiudere i conti in trasferta e pensare al prossimo turno. La compagine di casa deve affidarsi a Donovan Mitchell e Darius Garland per provare ad allungare questa serie. La palla a due è prevista nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 26 aprile, all’01:00 italiana. Diretta su Sky Sport NBA e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW ed NBA League Pass.