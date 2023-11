Calendario Europei curling femminile 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo degli Europei di curling femminile 2023, in programma da sabato 18 a sabato 25 novembre ad Aberdeen, in Scozia: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. L’Italia fa parte della divisione A, in cui le migliori dieci squadre d’Europa si giocheranno il titolo continentale e anche la qualificazione ai prossimi Mondiali. La formula prevede un round-robin, al termine del quale verrà stilata una classifica che determinerà le quattro semifinaliste che si sfideranno per le medaglie. Le azzurre Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis, dopo il quarto posto dello scorso anno, vogliono provare ad inserirsi nuovamente nella lotta per il podio, ma la concorrenza di certo non starà a guardare.

STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibili a pagamento su Recast.tv, mentre alcune sfide saranno visibili per gli abbonati su Discovery +. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario degli Europei di curling femminile 2023 con gli orari italiani (un’ora in più rispetto al Regno Unito).

EUROPEI: L’ITALIA PUNTA AD ESSERE PROTAGONISTA

Calendario Europei curling femminile 2023

SABATO 18 NOVEMBRE

10.00 Prima sessione girone

Italia-Germania

Svezia-Repubblica Ceca

Svizzera-Danimarca

Norvegia-Estonia

Turchia-Scozia

20.30 Seconda sessione girone

Repubblica Ceca-Norvegia

Germania-Estonia

Turchia-Italia

Scozia-Danimarca

Svezia-Svizzera

DOMENICA 19 NOVEMBRE

15.00 Terza sessione girone

Danimarca-Svezia

Italia-Scozia

Germania-Norvegia

Svizzera-Turchia

Repubblica Ceca-Estonia

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE

9.00 Quarta sessione girone

Estonia-Turchia

Svizzera-Norvegia

Scozia-Repubblica Ceca

Danimarca-Italia

Germania-Svezia

17.00 Quinta sessione girone

Svizzera-Repubblica Ceca

Turchia-Germania

Italia-Estonia

Svezia-Scozia

Norvegia-Danimarca

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE

10.00 Sesta sessione girone

Turchia-Danimarca

Repubblica Ceca-Italia

Norvegia-Svezia

Estonia-Svizzera

Scozia-Germania

20.00 Settima sessione girone

Svezia-Estonia

Scozia-Svizzera

Danimarca-Germania

Turchia-Repubblica Ceca

Italia-Norvegia

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

15.00 Ottava sessione girone

Germania-Svizzera

Norvegia-Turchia

Estonia-Scozia

Italia-Svezia

Danimarca-Repubblica Ceca

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE

10.00 Nona sessione girone

Norvegia-Scozia

Estonia-Danimarca

Svezia-Turchia

Repubblica Ceca-Germania

Svizzera-Italia

20.00 Semifinali (accoppiamenti da definire)

VENERDI’ 24 NOVEMBRE

15.00 Finale per il bronzo (accoppiamento da definire)

SABATO 25 NOVEMBRE

10.00 Finale per l’oro (accoppiamento da definire)