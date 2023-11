Calendario Europei curling maschile 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo degli Europei di curling maschile 2023, in programma da sabato 18 a sabato 25 novembre ad Aberdeen, in Scozia: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. L’Italia fa parte della divisione A, in cui le migliori dieci squadre d’Europa si giocheranno il titolo continentale e anche la qualificazione ai prossimi Mondiali. La formula prevede un round-robin, al termine del quale verrà stilata una classifica che determinerà le quattro semifinaliste che si sfideranno per le medaglie. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, dopo il bronzo dello scorso anno, vogliono inserirsi nuovamente nella lotta per le medaglie, ma la concorrenza di certo non starà a guardare.

STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibili a pagamento su Recast.tv, mentre alcune sfide saranno visibili per gli abbonati su Discovery +. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario degli Europei di curling maschile 2023 con gli orari italiani (un’ora in più rispetto al Regno Unito).

Calendario Europei curling maschile 2023

SABATO 18 NOVEMBRE

15.30 Prima sessione girone

Turchia-Svizzera

Scozia-Norvegia

Svezia-Repubblica Ceca

Italia-Olanda

Finlandia-Germania

DOMENICA 19 NOVEMBRE

10.00 Seconda sessione girone

Norvegia-Italia

Svizzera-Olanda

Finlandia-Turchia

Germania-Repubblica Ceca

Scozia-Svezia

20.00 Terza sessione girone

Repubblica Ceca-Scozia

Turchia-Germania

Svizzera-Italia

Svezia-Finlandia

Norvegia-Olanda

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE

15.00 Quarta sessione girone

Olanda-Finlandia

Svezia-Italia

Germania-Norvegia

Repubblica Ceca-Turchia

Svizzera-Scozia

21.00 Quinta sessione girone

Svezia-Norvegia

Finlandia-Svizzera

Turchia-Olanda

Scozia-Germania

Italia-Repubblica Ceca

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE

15.00 Sesta sessione girone

Finlandia-Repubblica Ceca

Norvegia-Turchia

Italia-Scozia

Olanda-Svezia

Germania-Svizzera

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

10.00 Settima sessione girone

Scozia-Olanda

Germania-Svezia

Repubblica Ceca-Svizzera

Finlandia-Norvegia

Turchia-Italia

20.00 Ottava sessione girone

Svizzera-Svezia

Italia-Finlandia

Olanda-Germania

Turchia-Scozia

Repubblica Ceca-Norvegia

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE

15.00 Nona sessione girone

Italia-Germania

Olanda-Repubblica Ceca

Scozia-Finlandia

Norvegia-Svizzera

Svezia-Turchia

VENERDI’ 24 NOVEMBRE

10.00 Semifinali (accoppiamenti da definire)

20.00 Finale per il bronzo (accoppiamento da definire)

SABATO 25 NOVEMBRE

15.00 Finale per l’oro (accoppiamento da definire)