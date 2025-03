Domani Federica Brignone può vincere la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà difficile, ma l’aritmetica concede una possibilità, a maggior ragione dopo il primo Super G di La Thuile, dove l’azzurra ha chiuso al terzo posto (alle spalle di Sofia Goggia, seconda, e della tedesca Emma Aicher, prima) davanti a Lara Gut Behrami, prima inseguitrice nel ranking. Altri sessanta punti in cascina per Brignone, che ne guadagna altri 10 sulla svizzera. Il distacco è ora di 332 punti. Un vantaggio che, se difeso, regala una base solida per arrivare a Sun Valley con tranquillità. Ma per l’aritmetica serve altro. Cosa? Altri 68 punti. Insomma, la prima della classe deve lasciare La Thuile con un bottino di 400 punti per essere sicura di trionfare. Un margine che potrebbe essere solo colmato da Gut visto che negli States ci sono quattro gare (tra cui uno slalom, disciplina ‘debole’ della svizzera che non gareggia in questa specialità dal 2017), ma alla luce del maggior numero di vittorie (ad oggi, con 5 gare mancanti, siamo 9-1) di Federica in stagione l’arrivo a pari punti premierebbe l’azzurra. Questione di calcoli e di matematica. Ma con una buona dose di buon senso, si può dire che il distacco attuale sarebbe un ottimo vantaggio per Brignone.

Un programma quello di La Thuile, che è cambiato dopo la cancellazione della discesa. “Un peccato”, come lo definisce Brignone. “Anche perché la discesa su questa pista si adatta molto alle mie caratteristiche, avrei avuto magari la possibilità di raccogliere qualche altro punto in più rispetto alle mie avversarie. Però dobbiamo essere brave ad adattarci a ogni situazione, soprattutto non perdere la concentrazione perché sbagliare in questo sport ci vuole un niente”, le parole dell’azzurra che è in corsa anche per le classifiche di specialità. Nel Super G è proprio Lara Gut a guidare il ranking con 515 punti davanti a Federica, prima inseguitrice con il totale di 470. Anche Sofia Goggia è ancora in lizza visto il suo distacco di 129 punti a due gare dal termine della stagione. La classifica di discesa vede invece Brignone in testa con 384 punti, davanti a Cornelia Huetter (368) e Goggia (350). Nello slalom gigante sono venti i punti che separano Brignone (2°) da Alice Robinson (1°).

I prossimi impegni

La Thuile

14 marzo (Super G)

Sun Valley

22 marzo (Discesa)

23 marzo (Super G)

25 marzo (Gigante)

27 marzo (Slalom)