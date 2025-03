Mancano poche ore e poi prenderà il via quella che potrebbe essere una delle stagioni di Formula Uno più spettacolari di sempre.

Ai nastri di partenza, infatti, ci sono almeno quattro piloti che potrebbero lottare per il Mondiale, con due Scuderie su tutte che che sembrano favorite per contendersi il titolo costruttori. Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono senza dubbio gli uomini con le luci dei riflettori puntati addosso, ognuno per motivi diversi. Per il pilota inglese della McLaren questa potrebbe essere la stagione della consacrazione, dopo il titolo costruttori arrivato lo scorso anno sarà sicuramente il candidato numero uno per il mondiale piloti. Verstappen arriva a questo campionato da campione in carica e forte di quattro titoli iridati consecutivi, anche se la sua Red Bull non sembra essere quella di un tempo. Charles Leclerc e Lewis Hamilton proveranno a riportare in alto la Ferrari, con la scuderia di Maranello che farà di tutto per permettere ai suoi due piloti di lottare per il mondiale. Outsider, ma non troppo, di questo quartetto sono sicuramente Oscar Piastri, compagno di Norris in McLaren, e George Russell, che con la sua Mercedes proverà a dire la sua.

C’è tanta attesa per vedere all’opera Liam Lawson sulla Red Bull e soprattutto l’italiano Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes. Da sempre pupillo di Toto Wolff, il classe 2006 che non ha ancora compiuto 19 anni avrà sicuramente gli occhi puntati addosso. E lui, consapevole dei suoi mezzi, non si è certo nascosto in queste settimane.

Kimi Antonelli pazzo di Valentino Rossi: rivelazioni stupende!

Antonelli raccontandosi ha parlato anche di quelli che sono i suoi idoli e i suoi punti di riferimento, e non ha potuto non menzionare Valentino Rossi.

“Valentino? Io lo definirei una leggenda, non solo per quello che ha fatto, ma anche per la persona che è. Nonostante tutto quello che è riuscito a ottenere nella sua carriera, è una persona semplicissima, molto umile. È una cosa che fa la differenza, anch’io ho imparato che essere umili è importantissimo. Vale è un grande, ogni tanto ci sentiamo per messaggio. Quello che ha creato con l’Academy è incredibile. Sia per il gruppo che ha messo in piedi che per l’atmosfera che c’è, un’aria sana. Quando vanno al Ranch vedi che sono competitivi, però il clima è proprio bello e si sta bene. Mi piacerebbe tanto di nuovo sfidare lui e gli altri piloti di MotoGP ai kart. In una gara competitiva ovviamente”.

Una sfida, quella lanciata da Kimi Antonelli, che potrebbe vedere Valentino Rossi al volante delle quattro ruote. Per diventare sempre più leggenda.