Coppa del mondo maschile Freestyle 2023/2024: Miro Tabanelli sul podio nel Big Air, vince Forehand

Miro Tabanelli è secondo nella prova Big Air di Copper Mountain, Stati Uniti, valida per la Coppa del Mondo di freestyle 2023/2024. Sabato storico per i colori azzurri con il 19enne emiliano che diventa il primo italiano di sempre a salire sul podio in un Coppa del Mondo nel Big Air. Dopo il quarto posto a Pechino, Tabanelli ottiene 185 punti e si classifica dietro solo all’americano Forehand, 187 punti. Terzo posto per il norvegese Ruud con 184 punti, che toglie il podio di mezzo punto allo svizzero Ragettli, 183.5.