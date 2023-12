MOVIOLA – Napoli-Cagliari: gol annullato a Politano, dubbi su fuorigioco attivo di Osimhen

Episodio da moviola nel finale di Napoli-Cagliari. Matteo Politano aveva trovato il gol del 3-1 con uno scippo e il tiro perfetto a battere Scuffet, ma la rete è stata annullata dall’arbitro Marcenaro su segnalazione dell’assistente. Che, in effetti, evidenzia una netta posizione di fuorigioco geografico da parte di Osimhen, che viene pertanto considerato come attivo nell’interferire con il goffo intervento del difensore ospite. Riguardando le immagini, pare complesso considerare Osimhen in posizione attiva di offside, visto che è abbastanza distante e che non fa nulla per inserirsi nello sviluppo dell’azione. Il Var non interviene, proteste azzurre.