Coppa del mondo freestyle femminile 2023/2024: Flora Tabanelli settima nelle qualificazioni a Stubai

Flora Tabanelli chiude al settimo posto nel turno di qualificazione della prova inaugurale di slopestyle a Stubai, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di freestyle femminile 2023/2024. La sedicenne emiliana ha trovato il salto migliore al secondo tentativo con un buon 53,25. In testa la svizzera Mathilde Gremaud con 87,50. Fuori dalla finale il fratello di Flora, Miro Tabanelli, nono nelle qualificazioni maschili con 70,75 punti raccolti. In testa lo statunitense Marc Forehand con 90,50. Le finali si disputeranno domani a partire dalle 9:30.