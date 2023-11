Verso Roma-Udinese, qui Trigoria: Dybala e Paredes in gruppo. Out Renato Sanches

La Roma prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro l’Udinese. Mourinho, infatti, ha riabbracciato tutto il gruppo con gli ultimi giocatori impegnati con le nazionali che sono rientrati a Trigoria: all’appello mancavano solo Dybala, Paredes e N’Dicka che sono tornati ad allenarsi. Per loro solo scarico, ma la presenza non è in dubbio per la sfida ai bianconeri. Così come quella di Lorenzo Pellegrini, che tornerà a disposizione dello Special One e che potrebbe partire già titolare.

C’è ottimismo anche per quanto riguarda Renato Sanches: il portoghese, dopo essersi fermato, potrebbe recuperare. Gli esami hanno escluso lesioni, Sanches era assente all’allenamento odierno ma il suo rientro in gruppo potrebbe avvenire tra domani e sabato, giusto in tempo per rientrare tra i convocati. Ancora out, infine, Smalling le cui condizioni vengono monitorate giornalmente ma che non sarà certamente disponibile per la sfida alla squadra friulana