Combinata nordica, Otepaa 2024: Riiber domina la Gundersen, Costa migliore degli azzurri

Jarl Magnus Riiber trionfa ancora. Il norvegese sta dominando la stagione e non si smentisce nemmeno nel terzo atto del trittico di Otepaa, in Estonia, vincendo con un monologo assoluto partito già dal miglior salto nella frazione che ha aperto la Gundersen della Coppa del Mondo di combinata nordica. Sugli sci stretti, poi, tempo conclusivo di 22.41.0 per il fenomenale norvegese, che con assoluta nonchalance ha preceduto l’austriaco Stefan Rettenegger di 40 secondi, terzo il tedesco David Mach a 52″ di distanza, mentre per il padrone di casa Ilves la delusione della medaglia di legno davanti al pubblico amico dove veniva da due podi di fila.

Samuel Costa è il migliore degli italiani, con una buona frazione nella 10 km di fondo che gli consente di risalire le posizioni fino al 23esimo posto conclusivo, dopo una manche sul trampolino non poi così esaltante. Venendo agli altri azzurri, Aaron Kostner è ventottesimo, Raffaele Buzzi trentesimo e Iacopo Bortolas trentottesimo.