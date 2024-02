Bayern Monaco, Muller dopo il ko contro il Leverkusen: “Sono incazzato, ci mancano le palle”

“Ad essere sincero, sono incazzato. Per citare Oliver Kahn, quello che manca sono le palle. Stiamo mostrando approcci decisamente migliori in allenamento”. Thomas Muller non le manda a dire nel post-partita di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, terminata 3-0 per i padroni di casa che provano a scappare definitivamente via. “Abbiamo giocatori di alto livello, non dovremmo subire così tanto la pressione. Ci mancano energie e freschezza quando giochiamo”, ha aggiunto.