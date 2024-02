Fiorentina-Frosinone, Di Francesco: “Dobbiamo essere più solidi. De Rossi? Veloce di pensiero”

“Potevamo sfruttare meglio le opportunità iniziali, con un po’ di malizia in più. La Fiorentina ci ha creato difficoltà, non abbiamo difeso come avremmo dovuto. Dobbiamo migliorare: è importante attaccare insieme, ma bisogna fare una fase difensiva di squadra. Non basta creare occasioni per raggiungere la salvezza, dobbiamo essere un po’ più cinici e solidi”. Lo ha detto il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 5-1 al Franchi contro la Fiorentina. “Non parlo di un reparto solo, ma di una solidità da ricercare a livello da squadra – precisa a Sky -. La partita è fatta di duelli, a favore e contro, e oggi siamo stati inferiori alla Fiorentina. Anche noi abbiamo creato difficoltà a loro, ma dall’altra parte c’è più esperienza, qualità. Questo fa la differenza”. Nel prossimo turno il Frosinone ospiterà la Roma di De Rossi, suo ex giocatore in giallorosso: “Daniele è sempre stato veloce di pensiero, sta facendo un ottimo lavoro. Lui sa creare la giusta atmosfera nello spogliatoio, lo sapeva fare anche da capitano”.