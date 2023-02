Combinata Nordica Oberstdorf 2023: Lamparter in testa nel Provisional Competition Round, Kostner 21°

Johannes Lamparter conferma il suo stato di forma eccezionale sul trampolino e si mette davanti a tutti nel Provisional Competition Round a Oberstdorf, sede della settima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2022-2023. L’austriaco, reduce dal trionfo nel Triple di Seefeld, si candida dunque al ruolo di favorito anche per il doppio appuntamento bavarese del weekend su Large Hill. Lamparter, nel caso in cui non dovesse essere completato un segmento ufficiale di salto, partirebbe al comando nella Gundersen con un vantaggio di 1″ sul connazionale Franz-Josef Rehrl, di 8″ sul tedesco Julian Schmid, di 43″ sull’altro austriaco Mario Seidl e di 47″ sul finlandese Ilkka Herola. Distacchi che aumentano sempre di più dal sesto classificato Espen Andersen, che paga ben 1’31” dal leader provvisorio della gara, mentre due tra i più forti fondisti del circuito hanno accumulato un gap troppo elevato dalla zona podio. Il norvegese Jens Luraas Oftebro è 8° a 1’52” dalla vetta, mentre il tedesco Vinzenz Geiger è addirittura 22° a 2’52”, alle spalle del migliore degli azzurri nel PCR odierno. Per quanto riguarda i colori azzurri Aaron Kostner si è difeso abbastanza bene inserendosi in 21ª posizione a 2’42” dalla vetta e con la possibilità di mettere nel mirino la top15 grazie al traino di Geiger nel caso in cui venissero presi in considerazione i risultati di questa serie. Molto distanti gli altri italiani: 36° Domenico Mariotti a 4’00”, 38° Samuel Costa a 4’15” e 45° Raffaele Buzzi a 5’02”.