Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo Schonach 2024: vince Leinan Lund, Dejori diciottesima

La norvegese Mari Leinan Lund ha vinto la Gundersen femminile di Schonach, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di combinata nordica femminile. Già in testa dopo il segmento di salto, l’atleta norge ha controllato la rimonta della connazionale Ida Marie Hagen che è giunta al traguardo con 13″ di ritardo. Completa il podio la tedesca Nathalie Armbruster, che conferma il terzo posto del salto con un ritardo di 25″ da Leinan Lund. Qualche difficoltà sugli sci stretti per l’altra norvegese Gyda Westvold Hansen, seconda dopo il salto ma quinta al traguardo e costretta a cedere la testa della classifica generale ad Hagen. La lotta per la Sfera di Cristallo sembra una questione tutta norvegese, visto che anche Leinan Lund con la vittoria odierna torna prepotentemente sotto. Più staccata la giapponese Haruka Kasai, quarta oggi e quarta anche in classifica generale.

Per l’Italia è da registrare il diciottesimo posto di Daniela Dejori, che sugli sci stretti ha confermato lo stesso piazzamento del segmento di salto. Una posizione recuperata nel fondo invece per Veronica Gianmoena, giunta sul traguardo in ventesima piazza. Domani si replica a Schonach, con un’altra Gundersen individuale: prova di salto dalle 9:30, alle 14:00 il via al segmento di fondo.