Monza, parla il padre di Valentin Carboni: “Il suo sogno è tornare all’Inter”

Il trequartista del Monza Valentin Carboni sta iniziando a trovare spazio nelle rotazioni di Raffaele Palladino. Suo padre, Ezequiel, ha parlato del futuro dell’argentino ex Inter e del suo sogno di ritornare a vestire la maglia nerazzurra: “Spero che in futuro lo chiami dl’Inter. Ora è concentratissimo sul suo percorso al Monza ora che sta trovando più spazio. Il suo sogno è diventare un giocatore dell’Inter. Sta dando tutto per ricevere una chiamata da Inzaghi per tornare dove ha iniziato”.